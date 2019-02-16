Француз выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в США

Второе место занял норвежец Ветлы Шостад Кристиансен (отставание 25,9 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Симон Дестьyo (+47,3; 3). Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе пришел к финишу четвертым (+1.37,7; 5).

Этап в США завершится в воскресенье, когда пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.

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Как сообщал УНН, спринтерские гонки седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе не производились за плохой погоды.