Француз выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Француз Кентен Фийон Майи занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 55,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).
Второе место занял норвежец Ветлы Шостад Кристиансен (отставание 25,9 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Симон Дестьyo (+47,3; 3). Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе пришел к финишу четвертым (+1.37,7; 5).
Этап в США завершится в воскресенье, когда пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.
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Как сообщал УНН, спринтерские гонки седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе не производились за плохой погоды.