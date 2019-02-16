Француз виграв гонку переслідування на етапі КС з біатлону в США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Француз Кентен Фійон Майї зайняв перше місце в гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США). Спортсмен подолав дистанцію 12,5 км за 30 хвилин 55,8 секунди, не допустивши жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
Друге місце зайняв норвежець Ветлі Шостад Крістіансен (відставання 25,9 секунди; 1 промах). Третім став француз Симон Дестьyo (+47,3; 3). Лідер загального заліку норвежець Йоханнес Бе прийшов до фінішу четвертим (+1.37,7; 5).
Етап в США завершиться в неділю, коли пройдуть змішана естафета і одиночна змішана естафета.
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Як повідомляв УНН, спринтерські гонки сьомого етапу Кубка світу в канадському Кенморі не відбувались через погану погоду.