Француз виграв гонку переслідування на етапі КС з біатлону в США

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Француз Кентен Фійон Майї зайняв перше місце в гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США). Спортсмен подолав дистанцію 12,5 км за 30 хвилин 55,8 секунди, не допустивши жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).