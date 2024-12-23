Франция распространила олимпийские меры безопасности на рождественские ярмарки

Во Франции распространили меры безопасности Олимпиады на рождественский рынок. Правозащитники высказали возмущение подобными мерами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Когда французская полиция впервые сообщила чеченскому беженцу, что ему запрещено покидать северо-восточный город Страсбург и что он должен ежедневно отмечаться у них, он не счел нужным оспаривать приказ.

Он объяснил, что Франция находится в разгаре масштабной операции по обеспечению безопасности летних Олимпийских игр, и он не думает, что власти будут слушать человека, идентифицированного как потенциальная угроза из-за взаимодействия с людьми, идентифицированными как "сторонники джихада".

Но когда Министерство внутренних дел продлило действие приказа в конце августа, чтобы помочь защитить знаменитый рождественский рынок, который стал целью смертоносного нападения в 2018 году, беженец, известный друзьям как Халед, подал апелляцию в административный суд города.

Коллегия судей пришла к выводу, что меры были "непропорциональными", заявив в решении от 3 октября, с которым ознакомилось Reuters, что у него нет судимостей и он не находится под следствием по какому-либо преступлению.

Хотя они сохранили запрет на посещение рождественской ярмарки в Страсбурге, они сняли другие меры. Но решение было вынесено слишком поздно, чтобы 20-летний юноша мог поступить в колледж, где он должен был начать курс по кибербезопасности в сентябре, согласно доказательствам, представленным его адвокатом.

"Я потерял свое место. Этот год прошел впустую", — сказал Халед агентству Reuters, говоря при условии, что его будут называть по прозвищу, поскольку он опасается, что его академические и карьерные устремления будут сорваны, если станет известно, что за ним следит полиция.

Добавим

Смертоносное нападение с использованием автомобиля в пятницу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург побудило ряд европейских стран вновь обратить внимание на меры безопасности на сезонных ярмарках, которые привлекают большие толпы.

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Однако широкое использование французским министерством внутренних дел полномочий, введенных в соответствии с антитеррористическим законом 2017 года, для строгого ограничения перемещений лиц, которые считаются серьезной угрозой безопасности, уже вызвало критику со стороны некоторых юристов и активистов по правам человека еще до нападения.

По данным парламентского отчета, опубликованного 11 декабря, по меньшей мере 547 человек были помещены под "индивидуальную меру административного контроля и наблюдения" на Олимпиаду в Париже, хотя некоторые, как Халед, никогда не сталкивались с уголовными обвинениями.

Теперь некоторые юристы и активисты обеспокоены тем, что более широкое использование этих мер, известных под французской аббревиатурой MICAS, может стать нормой для других крупных публичных мероприятий.

Министерство внутренних дел, которое отвечает за полицию, и местные власти региона Нижний Рейн, куда входит Страсбург, не ответили на вопросы о тех, кто подвергся преследованию из-за рождественской ярмарки.

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Reuters выявило по меньшей мере 12 случаев на основе судебных документов, интервью с юристами и одним из затронутых лиц. По меньшей мере 10 не имели судимостей, связанных с терроризмом, хотя одному человеку ранее был запрещен доступ на рынок. Reuters не смогло немедленно установить эти подробности для двух других.

За первые пять лет после вступления в силу антитеррористического закона 1 ноября 2017 года количество постановлений MICAS, выданных жителям Нижнего Рейна по любой причине, не превышало семи за любой 12-месячный период, согласно данным, предоставленным министерством внутренних дел парламенту.