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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FPV-дроном сбили российский беспилотник-разведчик: пограничники показали кадры боевой работы

FPV-дроном сбили российский беспилотник-разведчик: пограничники показали кадры боевой работы

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 07:01  •  36977 просмотра

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Пограничники на юге уничтожили вражеский разведывательный беспилотник «Zala» с помощью ударного БПЛА, вычислив направление его движения.

Пограничники на юге уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Zala" с помощью FPV-дрона, сообщили в среду в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Zala", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Дрон противника, как отмечается, пытался осуществить разведку местности на Юге. Помешали ему бойцы Одесского отряда, которые, вычислив направление движения, использовали ударную "птичку" для сбивания цели. Потеряв свое крыло, БпЛА упал в поле.

Страна-террорист потеряла 980 военнослужащих за сутки12 июня 2024, 03:55 • 30531 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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