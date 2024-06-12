FPV-дроном сбили российский беспилотник-разведчик: пограничники показали кадры боевой работы
Киев • УНН
Пограничники на юге уничтожили вражеский разведывательный беспилотник «Zala» с помощью ударного БПЛА, вычислив направление его движения.
Пограничники на юге уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Zala" с помощью FPV-дрона, сообщили в среду в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
"Пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Zala", - сообщили в ГПСУ в Telegram.
Дрон противника, как отмечается, пытался осуществить разведку местности на Юге. Помешали ему бойцы Одесского отряда, которые, вычислив направление движения, использовали ударную "птичку" для сбивания цели. Потеряв свое крыло, БпЛА упал в поле.
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