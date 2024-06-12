FPV-дроном збили російський безпілотник-розвідник: прикордонники показали кадри бойової роботи
Київ • УНН
Прикордонники на півдні знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala" за допомогою ударного БПЛА, вирахувавши напрямок його руху.
Прикордонники на півдні знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala" за допомогою FPV-дрона, повідомили у середу у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Прикордонники FPV-дроном знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala", - повідомили у ДПСУ у Telegram.
Дрон противника, як зазначається, намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні. Завадили йому бійці Одеського загону, які, вирахувавши напрямок руху, використали ударну "пташку" для збиття цілі. Втративши своє крило, БпЛА впав у поле.
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