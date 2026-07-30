FP-1 "помахал крыльями" над Рязанью перед ударом: авиаэксперт объяснил, что означает необычный маневр украинского БПЛА

FP-1 в небе над рязанью (скриншот из видео)

Украинский дальнобойный беспилотник FP-1 производства компании Fire Point перед поражением цели в российской рязани выполнил необычный маневр – покачивание крыльями, известное в авиации как Wing Rocking. Авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Анатолий Храпчинский объяснил, что в классической авиации этот жест является проявлением профессионального этикета, а в контексте боевого применения он приобрел символическое значение, пишет УНН.

Дроны FP-1 поразили сортировочный центр Wildberries и НПЗ в рязани. Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подтвердил информацию об ударе.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Завод, принадлежащий "Роснефти", способен перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков горючего для центральных регионов россии. В сети появилось видео украинского БПЛА, который, пролетая над рязанью, "помахал крыльями".

По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Wing Rocking – это традиционный авиационный маневр, во время которого самолет покачивает крыльями из стороны в сторону.

"В классической авиации маневр Wing Rocking (покачивание крыльями из стороны в сторону) — это высшее проявление этикета. Так пилоты приветствуют споттеров на авиашоу, благодарят наземные службы или подтверждают прием команды. Но во время очередного визита в Рязань украинский дрон-камикадзе FP-1 вывел этот этикет на новый уровень", – объяснил он.

Храпчинский обратил внимание, что украинский БПЛА выполнил этот маневр, пролетая над жилыми кварталами прямо перед попаданием в цель. По мнению эксперта, этот жест можно трактовать сразу в нескольких плоскостях.

"Гражданским — без паники": маневр-предупреждение для местных: дрон не имеет к ним никаких претензий и работает строго по международному гуманитарному праву. "Мы точны": показательный жест курсовой устойчивости и контроля перед тем, как разнести очередной военный объект или нефтеперерабатывающее предприятие. "Привет ПВО": визуальный сигнал российским операторам, что их системы противовоздушной борьбы снова проспали", – объяснил он.

Подводя итог, Храпчинский заметил, что украинские беспилотники демонстрируют не только высокую точность, но и "авиационную культуру".

"Получается, что украинские беспилотники имеют лучшую авиационную культуру и соблюдают правила ведения войны куда добросовестнее, чем вся российская авиация вместе взятая. Джентльмены в небе работают именно так", – резюмировал авиационный эксперт.

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