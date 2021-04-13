Forbes: виски и водка - лидеры пандемических продаж алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Продажи алкоголя стабильно росли за время пандемии. Алкогольные напитки были в рейтинге продаж самыми популярными в США, пишет Forbes, передает УНН.
Детали
Так, по данным Совета дистиллированных алкогольных напитков, валовые доходы на алкогольные напитки в США выросли на 7,7% в 2020 году, отметив наибольший зафиксированный рост. Продажи были почти равномерно распределены между пивом (44% от общего объема продаж в США) и крепкими алкогольными напитками (39,1%), а остальное составляло вино (16,9%).
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Продажи были значительными в категориях: виски, водка, текила и коньяк. Виски и водка были, безусловно, лидерами рынка: по данным DISCUS, в 2020 году было приобретено 76,9 млн 9 литровых упаковок водки и 72,8 млн 9 литровых упаковок виски.
По данным CNN, потребители все еще много тратят на алкоголь: розничные продажи по категориям сейчас растут по сравнению с допандемией в марте 2019 года.
Дополнение
Добавим, что в Украине допандемический тренд на крафтовый алкоголь продолжает набирать популярность. Так, например, за 2020 год возросло потребление украинской первой крафтовой водки "Др.Житник" производства ликеро-водочного завода "PRIME".
Заметим, что Госстат отметил в целом наращивание за карантинный год производства украинской водки.
Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").