Forbes: віскі та горілка – лідери пандемічних продажів алкоголю

Деталі

Так, за даними Ради дистильованих алкогольних напоїв, валові доходи на алкогольні напої в США зросли на 7,7% у 2020 році, відзначивши найбільше зафіксоване зростання. Продажі були майже рівномірно розподілені між пивом (44% від загального обсягу продажів у США) та міцними алкогольними напоями (39,1%), а решту складало вино (16,9%).

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Продажі були значними в категоріях: віскі, горілка, текіла та коньяк. Віскі та горілка були, безумовно, лідерами ринку: за даними DISCUS, у 2020 році було придбано 76,9 млн 9-літрових пакувань горілки та 72,8 млн 9-літрових пакувань віскі.

За даними CNN, споживачі все ще багато витрачають на алкоголь: роздрібні продажі за категоріями зараз зростають у порівнянні з допандемією в березні 2019 року.

Доповнення

Додамо, що в Україні допандемічний тренд на крафтовий алкоголь продовжує набирати популярність. Так, наприклад, за 2020 рік зросло споживання українцями першої крафтової горілки "Др.Житник" виробництва лікеро-горілчаного заводу “PRIME”.

Зауважимо, що Держстат відзначив в цілому нарощування за карантинний рік виробництва української горілки.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ“Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).