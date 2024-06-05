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Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга

Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 10:57  •  6633 просмотра

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В среду украинский флаг был снова вывешен на кургане Костюшко в Кракове, что в Польшу, после того, как накануне его снял скандально известный польский депутат. Полицейские начали расследовать дело.

В среду, 5 июня, украинский флаг снова появился на кургане Костюшко в польском Кракове после того, как его накануне сорвал скандальный польский депутат Гжегож Браун. Между тем полиция в Кракове собирает материалы по этому делу и планирует их передать в прокуратуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Wiadomosci.

Детали

В среду утром малопольский воевода Кшиштоф Ян Кленар и председатель комитета кургана Костюшко профессор Петр Добош снова вывесили украинский флаг на шесте на вершине краковского Кургана.

В символической церемонии также принял участие консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский. Сине-желтый флаг был вывешен рядом с красно-белым флагом Польши.

Президент комитета кургана Костюшко  Петр Добош напомнил, что решение о размещении украинского флага "было принято единогласно после начала российской агрессии против этой страны".

Малопольский воевода Кшиштоф Ян Кленар отметил, что украинский флаг "был вывешен для благородного дела, он не должен подвергаться нападкам, не должен причинять никакого вреда".

"По факту инцидента с участием господина Брауна губернаторские службы подготовили соответствующие документы и подали заявление в полицию. Информация об инциденте также будет передана в соответствующие парламентские комитеты", - добавил Кленар.

Полицейские вмешались в это дело "после получения сообщения о краже флага и повреждении имущества" во вторник утром.

Мы провели визуальный осмотр места происшествия и зафиксировали доказательства. Мы оцениваем обстоятельства инцидента. Доказательства передадут в прокуратуру для правовой оценки дела

- сообщил пресс-секретарь полиции Кракова Петр Шпех.

Напомним

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, который, по его мнению, оказался в неправильном месте.

Ранее Браун уже попадал в скандал. В декабре прошлого года он использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальную менору в Сейме.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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