Прапор України знову підняли на кургані Костюшка в Кракові. Поліція взялась за розслідування зняття стягу
Київ • УНН
У середу український прапор був знову вивішений на кургані Костюшка в Кракові, що в Польщт, після того, як напередодні його зняв скандально відомий польський депутат. Поліцейські почали розслідувати справу.
У середу, 5 червня, український прапор знову з'явився на кургані Костюшка в польському Кракові після того, як його напередодні зірвав скандальний польський депутат Гжегож Браун. Тим часом поліція у Кракові збирає матеріали у цій справі і планує їх передати до прокуратури. Про це УНН повідомляє із посиланням на Wiadomosci.
Деталі
У середу вранці малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар і голова комітету кургану Костюшка професор Петро Добош знову вивісили український прапор на жердині на вершині краківського кургану.
У символічній церемонії також узяв участь консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський. Синьо-жовтий прапор було вивішено поруч із червоно-білим прапором Польщі.
Президент комітету кургану Костюшка Пьотр Добош нагадав, що рішення про розміщення українського прапора "було ухвалено одноголосно після початку російської агресії проти цієї країни".
Малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар наголосив, що український прапор "було вивішено для шляхетної справи, він не повинен зазнавати нападок, не повинен заподіювати жодної шкоди".
"За фактом інциденту за участю пана Брауна губернаторські служби підготували відповідні документи і подали заяву в поліцію. Інформація про інцидент також буде передана до відповідних парламентських комітетів", - додав Кленчар.
Поліцейські втрутилися в цю справу "після отримання повідомлення про крадіжку прапора і пошкодження майна" у вівторок вранці.
Ми провели візуальний огляд місця події та зафіксували докази. Ми оцінюємо обставини інциденту. Докази передадуть до прокуратури для правової оцінки справи
Нагадаємо
Скандальний польський депутат Гжегож Браун зірвав прапор України на кургані Костюшка у Кракові, який, на його думку, опинився у неправильному місці.
Раніше Браун вже потрапляв в скандал. У грудні минулого року він використав вогнегасник, щоб загасити ханукальну менору в Сеймі.