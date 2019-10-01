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Фискалы оштрафовали птицефабрику Добкина

Киев • УНН

 • 39002 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Главное управление ГФС в Волынской области применило к ПАО "Владимир-Волынская птицефабрика" штрафные санкции в сумме 61 тыс. 677 грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Фискалы оштрафовали птицефабрику Добкина

По данным реестра, налоговики наложили штрафные санкции на предприятие 9 августа 2019 года. Что стало основанием для наложения штрафа - не сообщается.

Впрочем, в "Владимир-Волынской птицефабрике" считают, что штраф наложен противоправно, и пытаются его оспорить в Волынском окружном административном суде.

Последнее судебное заседание по этому делу должно было состояться 24 сентября. Однако, его результаты в Едином реестре судебных решений пока не обнародованы.

По данным официальных реестров, "Владимир-Волынская птицефабрика" входит в группу компаний "Опенмайнд", а среди соучредителей - родственники бывшего народного депутата Михаила Добкина.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей неоднократно фиксировала антисанитарию на "Владимир-Волынской птицефабрике", производящей курятину ТМ "Эпикур".

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