Фіскали оштрафували птахофабрику Добкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Головне управління ДФС у Волинській області застосувало до ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" штрафні санкції у сумі 61 тис. 677 грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
За даними реєстру, податківці наклали штрафні санкції на підприємство 9 серпня 2019 року. Що стало підставою для накладення штрафу - не повідомляється.
Утім, у "Володимир-Волинській птахофабриці" вважають, що штраф накладено протиправно, і намагаються його оскаржити у Волинському окружному адміністративному суді.
Останнє судове засідання у цій справі мало відбутися 24 вересня. Однак, його результати у Єдиному реєстрові судових рішень поки що не оприлюднені.
За даними офіційних реєстрів, "Володимир-Волинська птахофабрика" належить до групи компаній “Опенмайнд”, а серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.
Раніше повідомлялось, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на “Володимир-Волинській птахофабриці”, що виробляє курятину ТМ “Епікур”.