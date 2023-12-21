Финляндия отправит Украине 21 пакет военной помощи на 106 млн евро

Президент Финляндии Саули Ниинистьо по предложению правительства принял решение о передаче Украине нового пакета военной помощи на 106 млн евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на финское министерство обороны.

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Это уже 21-я поставка военной техники из Финляндии в Украину. По оценкам, в пакет входят новые образцы оборонной техники на 106 миллионов евро.

Как отмечается, помощь выделяют с учетом потребностей Украины и состояния ресурсов Сил обороны.

Из соображений безопасности информацию о ее содержании, способов и сроков отправки не разглашается.

Финляндия стремится поддерживать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость пакетов оборонного оборудования, которые мы уже поставили, составляет 1,6 миллиарда евро - заявил финский министр обороны Антти Хякканен.

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