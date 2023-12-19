США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве на фоне расширения НАТО: вспомнили и об Украине

США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Договор Defence Cooperation Agreement (DCA) сделает возможным присутствие и тренировки американских сил и предварительное размещение американской оборонной техники на территории Финляндии. Выступая перед прессой на церемонии подписания соглашения, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это историческим шагом в сотрудничестве между двумя странами и приветствовал вступление Финляндии в НАТО, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Сегодня НАТО больше, сильнее и более объединенное, чем когда-либо за всю 75-летнюю историю, и это в том числе и благодаря вступлению Финляндии, и скоро Швеция присоединится также", - сказал главный американский дипломат.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Финляндия стала самым новым членом НАТО, а Швеция ожидает завершения процесса вступления в альянс.

"Финляндия вносит значительный вклад в альянс, делится техническим опытом, принимая и проводя военные учения НАТО, отвечая и превышая цель НАТО тратить по крайней мере 2% ВВП на оборону", - рассказал Блинкен.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что США - ключевой стратегический союзник Хельсинки, но также важнейший торговый партнер. "Вступление в НАТО вместе с DCA дает нам импульс поднять сотрудничество между США и Финляндией до следующего уровня. Другой хороший пример - это наше технологическое сотрудничество, ставшее неотъемлемой частью наших отношений. В этой области мы преданы углублению наших связей еще дальше", - сказала чиновница.

"DCA дает нам возможность действовать совместно во всех ситуациях и усиливает безопасность североевропейского и балтийского регионов. Как союзник НАТО, Финляндия сохранит мощную национальную оборону, что усилит НАТО. Я хочу подчеркнуть нашу сильную преданность альянсу и его безопасности в целом. Вступление Швеции в НАТО - без задержек - является приоритетом для нас", - заявила она.

Говоря о важности коллективной защиты союзников на фоне российской полномасштабной агрессии против Украины, госсекретарь заявил: "Автократы, которые хотят перекроить границы одного государства силой, практически наверняка там не остановятся. И именно поэтому мы продолжим работать вместе, чтобы защитить демократические ценности, независимость и суверенитет. НАТО и договоренности, как нынешняя, созданы, чтобы в первую очередь защищать".

Значительную часть речи Блинкен посвятил тому, насколько важно поддерживать Украину, подчеркнув, что Финляндия оказывает значительную гуманитарную, а также военную поддержку Киеву в обороне от российской агрессии.

"Американская помощь - критически важна для того, чтобы Украина могла построить собственную способность встать на ноги - в военном, экономическом и демократическом измерениях, чтобы убедиться, что захватническая война Путина остается стратегическим поражением. Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы утвердить запрос президента Байдена на дополнительное финансирование, что является жизненно важным для такого результата", - сказал он.

"Напав на Украину, россия совершила монументальную стратегическую ошибку. Продолжение мощной поддержки Украины остается ключевым приоритетом для нас, - сказала Валтонен. - ЕС принял историческое решение начать переговоры о вступлении Украины, мы будем продвигать соглашения о долговременной военной и финансовой поддержке Украины как можно скорее. В конце концов, Украина не только борется за свои суверенитет и свободу, но и за наши общие ценности".

Блинкен добавил: "Как я говорил во время визита в Хельсинки, Финляндия как никто знает, что на кону для Украины. В 1939 году финны также столкнулись с российским вторжением, и доказали, что свободный народ может оказывать невероятно мощное и устойчивое сопротивление. Ваша история также служит напоминанием о том, почему так важно, чтобы мы все продолжали поддерживать Украину".