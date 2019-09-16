Фильм "Кролик Джоджо" победил на кинофестивале в Торонто

“Кролик Джоджо” — комедийно-драматический фильм о Второй мировой войне, в центре которого история 10-летнего немецкого мальчика. После того, как его отец ушел, он создает воображаемого друга, в котором объединяются образ отца и Адольфа Гитлера. Главные роли в нем исполнили Роман Гриффин Дэвис, Томасина Маккензи, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон. В Торонто состоялась мировая премьера этого фильма, в прокат картина выйдет 18 октября 2019 года.

TIFF проходил с 5 по 15 сентября. На нем были представлены 333 фильма из 84 стран. Украину представлял фильм “Атлантида” режиссера Валентина Васяновича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Международном кинофестивале в Торонто представили украинский фильм

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В отличие от других кинофестивалей, на TIFF нет официального жюри, а главной наградой является “Приз зрительских симпатий”, присуждаемая по результатам зрительского голосования. В прошлом году победителем стал фильм американского режиссера Питера Фаррелли “Зеленая книга” (Green Book), повествующий о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году.

Как сообщал УНН, украинская картина “Атлантида” Валентина Васяновича получила награду на Венецианском кинофестивале.