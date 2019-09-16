Фільм "Кролик Джоджо" переміг на кінофестивалі в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Фільм новозеландського режисера Тайка Вайтіті "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) отримав Гран-прі 44-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Про це в неділю повідомили організатори кіноогляду, передає УНН.
“Кролик Джоджо” — комедійно-драматичний фільм про Другу світову війну, в центрі якого історія 10-річного німецького хлопчика. Після того, як його батько пішов, він створює уявного друга, в якому об’єднуються образ батька та Адольфа Гітлера. Головні ролі в ньому виконали Роман Гріффін Девіс, Томасіна Маккензі, Тайка Вайтіті, Сем Рокуелл і Скарлетт Йоханссон. У Торонто відбулася світова прем’єра цього фільму, в прокат картина вийде 18 жовтня 2019 року.
TIFF проходив з 5 по 15 вересня. На ньому були представлені 333 фільму з 84 країн. Україну представляв фільм “Атлантида” режисера Валентина Васяновича.
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Кінофестиваль в Торонто проводиться з 1976 року і є одним з найбільших в світі. На відміну від інших кінофестивалів, на TIFF немає офіційного журі, а головною нагородою є “Приз глядацьких симпатій”, що присуджується за результатами глядацького голосування. У минулому році переможцем став фільм американського режисера Пітера Фарреллі “Зелена книга” (Green Book), що оповідає про подорож відомого джазового піаніста Дона Ширлі і його водія і охоронця Тоні Липа по півдню США в 1962 році.
Як повідомляв УНН, українська картина “Атлантида” Валентина Васяновича отримала нагороду на Венеціанському кінофестивалі.