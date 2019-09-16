Фільм "Кролик Джоджо" переміг на кінофестивалі в Торонто

ukru
18:19 • 69484 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 128067 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126126 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 187973 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 147313 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174355 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163385 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129906 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173220 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269021 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123194 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60260 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92206 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125968 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 88540 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125968 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 187973 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174355 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163385 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 69484 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92206 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60260 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123194 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114219 перегляди
Актуальне
Фільм "Кролик Джоджо" переміг на кінофестивалі в Торонто

Фільм "Кролик Джоджо" переміг на кінофестивалі в Торонто

Київ • УНН

 • 22471 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Фільм новозеландського режисера Тайка Вайтіті "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) отримав Гран-прі 44-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Про це в неділю повідомили організатори кіноогляду, передає УНН.

“Кролик Джоджо” — комедійно-драматичний фільм про Другу світову війну, в центрі якого історія 10-річного німецького хлопчика. Після того, як його батько пішов, він створює уявного друга, в якому об’єднуються образ батька та Адольфа Гітлера. Головні ролі в ньому виконали Роман Гріффін Девіс, Томасіна Маккензі, Тайка Вайтіті, Сем Рокуелл і Скарлетт Йоханссон. У Торонто відбулася світова прем’єра цього фільму, в прокат картина вийде 18 жовтня 2019 року.

TIFF проходив з 5 по 15 вересня. На ньому були представлені 333 фільму з 84 країн. Україну представляв фільм “Атлантида” режисера Валентина Васяновича.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Міжнародному кінофестивалі в Торонто презентували український фільм

Кінофестиваль в Торонто проводиться з 1976 року і є одним з найбільших в світі. На відміну від інших кінофестивалів, на TIFF немає офіційного журі, а головною нагородою є “Приз глядацьких симпатій”, що присуджується за результатами глядацького голосування. У минулому році переможцем став фільм американського режисера Пітера Фарреллі “Зелена книга” (Green Book), що оповідає про подорож відомого джазового піаніста Дона Ширлі і його водія і охоронця Тоні Липа по півдню США в 1962 році.

Як повідомляв УНН, українська картина “Атлантида” Валентина Васяновича отримала нагороду на Венеціанському кінофестивалі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73