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fiktivnoe-uklonenie-ot-mobilizatsii-eks-sovetnika-ministra-energetiki-otkrito-proizvodstvo

Фиктивное уклонение от мобилизации экс-советника министра энергетики: открыто производство

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 16:14  •  10219 просмотра

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Экс-советник министра энергетики Украины находится под следствием за использование фиктивного трудоустройства для уклонения от призыва в армию.

По факту фиктивного трудоустройства бывшего советника министра энергетики Украины с целью уклонения от мобилизации начато уголовное производство. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минэнерго. 

Правоохранительные органы начали досудебное расследование в уголовном производстве относительно фиктивного трудоустройства бывшего советника министра энергетики Украины, что позволило ему получить бронирование (временную отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ)

- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, трудоустроившись в ПАО "Черкассыоблэнерго", он инициировал издание приказа о введении дистанционной работы, в результате чего не выполнял своих обязанностей, однако получал заработную плату на предприятии.

После выявления этого факта Минэнерго выдало поручение о необходимости проведения проверок предоставления брони работникам всех энергетических компаний

- отмечается в сообщении.

Кроме того, Минэнерго обращается к гражданам, которые имеют объективную информацию о злоупотреблениях бронированием в энергетических компаниях, сообщать о выявленных фактах на "горячую линию" общественной приемной Министерства энергетики Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Фіктивне уникнення від мобілізації ексрадника міністра енергетики: відкрито провадження
Fictitious avoidance of mobilization by ex-advisor to the Minister of Energy: proceedings opened
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