Фиктивное уклонение от мобилизации экс-советника министра энергетики: открыто производство

По факту фиктивного трудоустройства бывшего советника министра энергетики Украины с целью уклонения от мобилизации начато уголовное производство. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минэнерго.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование в уголовном производстве относительно фиктивного трудоустройства бывшего советника министра энергетики Украины, что позволило ему получить бронирование (временную отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ) - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, трудоустроившись в ПАО "Черкассыоблэнерго", он инициировал издание приказа о введении дистанционной работы, в результате чего не выполнял своих обязанностей, однако получал заработную плату на предприятии.

После выявления этого факта Минэнерго выдало поручение о необходимости проведения проверок предоставления брони работникам всех энергетических компаний - отмечается в сообщении.

Кроме того, Минэнерго обращается к гражданам, которые имеют объективную информацию о злоупотреблениях бронированием в энергетических компаниях, сообщать о выявленных фактах на "горячую линию" общественной приемной Министерства энергетики Украины.