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Фіктивне уникнення від мобілізації ексрадника міністра енергетики: відкрито провадження

Фіктивне уникнення від мобілізації ексрадника міністра енергетики: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 21748 перегляди

Екс-радник міністра енергетики України перебуває під слідством за використання фіктивного працевлаштування для ухилення від призову до армії.

За фактом фіктивного працевлаштування колишнього радника міністра енергетики України з метою ухилення від мобілізації розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго. 

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо фіктивного працевлаштування колишнього радника міністра енергетики України, що дозволило йому отримати бронювання (тимчасову відстрочку від мобілізації у лави ЗСУ)

- йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, працевлаштувавшись у ПАТ "Черкасиобленерго", він ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи, у результаті чого не виконував своїх обов'язків, проте отримував заробітну платню на підприємстві.

Після виявлення цього факту Міненерго видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні працівникам усіх енергетичних компаній

- зазначається в повідомленні.

Окрім того, Міненерго звертається до громадян, які мають об’єктивну інформацію про зловживання бронюванням в енергетичних компаніях, повідомляти про виявлені факти на "гарячу лінію" громадської приймальні Міністерства енергетики України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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