Фіктивне уникнення від мобілізації ексрадника міністра енергетики: відкрито провадження
Київ • УНН
Екс-радник міністра енергетики України перебуває під слідством за використання фіктивного працевлаштування для ухилення від призову до армії.
За фактом фіктивного працевлаштування колишнього радника міністра енергетики України з метою ухилення від мобілізації розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.
Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо фіктивного працевлаштування колишнього радника міністра енергетики України, що дозволило йому отримати бронювання (тимчасову відстрочку від мобілізації у лави ЗСУ)
Як повідомлялося раніше, працевлаштувавшись у ПАТ "Черкасиобленерго", він ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи, у результаті чого не виконував своїх обов'язків, проте отримував заробітну платню на підприємстві.
Після виявлення цього факту Міненерго видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні працівникам усіх енергетичних компаній
Окрім того, Міненерго звертається до громадян, які мають об’єктивну інформацію про зловживання бронюванням в енергетичних компаніях, повідомляти про виявлені факти на "гарячу лінію" громадської приймальні Міністерства енергетики України.