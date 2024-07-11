Фиктивный брак за 5 тыс. долл.: в Киевской области разоблачили новую схему для уклонистов
Киев • УНН
28-летней жительнице Николаевской области сообщено о подозрении в организации схемы содействия незаконному пересечению границы мужчинами призывного возраста путем заключения фиктивных браков с женщинами с инвалидностью за 5 000 долларов США каждая.
В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Детали
"28-летняя жительница Николаевской области разработала преступную схему уклонения лиц призывного возраста от мобилизации, путем заключения фиктивного брака с женщинами с инвалидностью", - сообщили в полиции Киевской области в Telegram.
По данным полиции, установлено, что "злоумышленница предлагала мужчинам заключить брак с лицами, имеющими инвалидность, с целью содействия незаконной переправке уклонистов через государственную границу Украины".
Свои услуги женщина, как указано, предлагала за денежное вознаграждение через Telegram канал.
"После регистрации брака, во время получения незаконного денежного вознаграждения в размере 5 000 долларов правоохранители задержали фигурантку и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты", - сообщили в полиции.
Злоумышленнице сообщили о подозрении по (ч. 3 ст. 332 УКУ). Досудебное расследование продолжается. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.
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