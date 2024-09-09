Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Расследование происхождения фейка о родственных связях Виктора Полищука с российской элитой. Как необоснованные обвинения экс-нардепа Ризаненко превратились в «устоявшуюся правду» в украинских СМИ.

Во времена глобальной информационной перенасыщенности становится все сложнее отличать правду от вымысла. Распространение фейков и дезинформации стало одним из самых больших вызовов для современного общества. Дезинформация, особенно в политической и бизнес-среде, часто имеет целью манипулировать общественным мнением, влиять на репутацию и даже подрывать доверие к государственным институтам. Истории, которые начинаются как политические манипуляции или необоснованные обвинения, могут с годами превращаться в общепринятую "истину". Особенно, если фейки никто не опровергает или не разоблачает. Это явление иллюзорной правды, когда повторение ложной информации формирует иллюзию ее достоверности.

Один из ярких примеров - история о том, что украинский бизнесмен Виктор Полищук якобы имеет родственные связи с российской элитой. Сейчас эта информация воспринимается как "устоявшаяся правда", ее распространяют СМИ и даже государственные служащие, а первоисточник почти никто не указывает. Кто запустил этот фейк, как с годами он трансформировался в истину и что указывает на то, что это направленная дезинформация - разбирался УНН.

Создание фейка: политический инструмент или личная выгода?

Информация о том, что жена Виктора Полищука Лилия Ризва является племянницей жены российского политика дмитрия медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах. Что интересно, нардеп ссылался в блогах на информацию в СМИ, однако ни разу не добавил ссылку на то издание, где он это прочитал. Понятно, что информацию с таким откровенно сомнительным происхождением не подхватили СМИ или другие политики, и Ризаненко решил заходить с "козырей" - начал в своих блогах ссылаться на "неформальные разговоры с СБУ"

Очевидно, что бывший нардеп пытался использовать этот фейк как инструмент для подрыва репутации Полищука, а себе таким образом добавить политических достижений. Стоит заметить, что тема для дезинформации была выбрана достаточно удачно, ведь из-за аннексии Крыма и начала войны на Донбассе любые связи с российской элитой воспринимались как предательство.

Однако убедить общество и СМИ, что это достоверная информация, Ризаненко в 2015-2016 годах откровенно говоря не удалось. Причиной этому, скорее всего, стала сомнительная биография самого в то время действующего нардепа.

Как известно, Павел Ризаненко с семьей долгое время проживал в рф и строил там свою карьеру. В частности, он работал в российской компании "ВМСПО-АВИСМА", которая полностью обеспечивает потребности российского ОПК в титановой продукции. Против этой компании Украина ввела санкции.  Есть подозрения, что Ризаненко выехал из Украины перед самым началом полномасштабного вторжения не спроста, ведь, вероятно, ему готовилось подозрение за сотрудничество с подсанкционными компаниями рф.

Кроме того, Ризаненко может быть не просто обычным экс-нардепом, который сбежал от ответственности, а "выжидателем", который ждет сигнала от российских кураторов для дальнейших действий. Ведь, как известно, в компаниях, связанных с российским оборонным сектором, не работают обычные люди "с улицы".

Трансформация фейка в истину

Через несколько лет после первой волны, обвинения Ризаненко не получили дальнейшего подтверждения и начали забываться. Вторая волна произошла сразу после начала полномасштабного вторжения. В публикациях о Полищуке и его бизнесе все чаще стала появляться информация о его родственных связях с медведевым. И что самое интересное, в большинстве из этих публикаций даже нет ссылки на Ризаненко, а информация подается как факт

Фейк превратился в "историческую правду", которой стали пользоваться без дополнительной проверки источников. Общественное мнение быстро схватывает резонансные новости, а со временем их начинают воспринимать как истину просто потому, что "все об этом говорят". Фактически, для многих людей постоянно повторяющаяся информация автоматически становится правдой. Это классический пример эффекта иллюзорной правды, когда повторение ложных утверждений делает их более правдоподобными.

Со временем повторять фейк начали даже государственные служащие. Например, глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума на пресс-конференции публично заявила, что Виктор Полищук и его жена "имеют тесные отношения с медведевым". Сам бизнесмен опроверг эту информацию и обратился в суд против АРМА с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сама же Дума потом оправдывалась за это заявление, ссылаясь на то, что вычитала о связях Полищука в СМИ.

Проверка пройдена: что сказали правоохранители

После начала полномасштабного вторжения неравнодушные граждане обратились в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, получают ли Виктор Полищук и Лилия Ризва "прямое финансовое обеспечение от семьи дмитрия медведева", учитывая опять же родственные связи. Всего через месяц, в мае 2022 года, правоохранители закрыли это уголовное производство "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовных преступлений". Таким образом, проведя тщательную проверку, правоохранители фактически опровергли любые связи семьи Полищука с семьей медведева.

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Фрагмент документа о закрытии

УНН пытался получить комментарий от Павла Ризаненко о том, откуда у него информация о связи Полищука с медведевым, какие у него есть подтверждающие документы и делал ли он тест ДНК для выяснения, родственники ли Лилия Ризва и жена российского политика. Однако, он отказался это комментировать, сославшись на то, что он непубличное лицо еще с 2019 года. Очевидно, что его "источники" оказались не такими уж и достоверными и ему не было, что добавить. Журналисты также обратились к нему с текстовым сообщением с просьбой предоставить подтверждающие документы, но и на это он отвечать отказался. Что ж, Ризаненко, вероятно, сам не ожидал, что его фейк будет жить так долго.

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Вместо выводов

Этот случай демонстрирует опасность дезинформации и ее долговременные последствия. Фейки могут иметь серьезное влияние на общественное сознание, бизнес и даже политику, и часто продолжают "жить" дольше, чем их инициаторы. И хотя Ризаненко уже не участвует в политической жизни Украины, его дезинформационная кампания все еще влияет на общественное мнение.

Кейс с Виктором Полищуком и Павлом Ризаненко показывает, как легко фейковая информация может интегрироваться в общественное сознание и даже изменить историю человека или компании. Он также напоминает, что любое необоснованное обвинение, особенно во времена войны и политической турбулентности, может иметь долгосрочные последствия, влияя на бизнес и жизнь людей.

Противостоять фейкам можно только одним путем - постоянной проверкой фактов и критическим отношением к информации. Только так можно разрушить мифы, которые со временем превращаются в "истину".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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