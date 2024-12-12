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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федоров рассказал о топ-4 цифровых проектов для борьбы с коррупцией: что изменится для украинцев

Федоров рассказал о топ-4 цифровых проектов для борьбы с коррупцией: что изменится для украинцев

Киев  •  УНН

 • 4776 просмотра

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Михаил Федоров анонсировал запуск четырех масштабных цифровых проектов для борьбы с коррупцией. Среди них - растаможка авто в «Дія», «еАкциз», электронный нотариат и новые строительные услуги.

Минцифры анонсировало четыре цифровых проекта для преодоления коррупции. Среди них - растаможка авто в "Дія", "еАкциз", электронный нотариат и новые строительные услуги, заявил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, пишет УНН.  

Детали

"За 5 лет цифровизация уже сэкономила государству миллиарды, и может сэкономить еще больше. Мы с командой постоянно анализируем, где можно убрать коррупцию благодаря цифровизации. Сейчас работаем над четырьмя масштабными треками", - рассказал Федоров в Telegram.

Он указал на топ-4 цифровые проекты, которые будут уничтожать коррупцию:

- Растаможка авто в "Дія". Одна из ключевых антикоррупционных реформ. Цифровизация уберет человека из процесса и покажет, как может работать таможня, когда нет чиновника.

- "еАкциз". Система позволит мониторить каждую единицу табака и алкоголя. После запуска проверить легальность продукции можно будет просто в "Дія". Благодаря этому государство не будет терять миллионы на теневом рынке.

- Электронный нотариат. Работаем над единой электронной системой для нотариусов. Первый пилотный проект, который планируем запустить, - нотариальные услуги по видеосвязи с нотариусом в "Дія".

- Новые строительные услуги. Уже цифровизировали самые популярные сервисы в строительстве. Продолжаем трансформацию направления - недавно запустили Градостроительный кадастр. В электронной системе будет вся информация о строительстве в городе, исчезнет возможность "переписывать" градостроительные документы и выдачу разрешений "под столом". На основе кадастра будем запускать еще больше цифровых строительных сервисов для украинцев.

Украина и Meta начинают сотрудничество в сфере ИИ: Федоров рассказал "немного спойлеров"29 нояб. 2024, 09:57 • 16675 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина