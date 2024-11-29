Украина и Meta начинают сотрудничество в сфере ИИ: Федоров рассказал "немного спойлеров"

Украина начинает сотрудничество с Meta в сфере искусственного интеллекта, планируется создание AI Center of Excellence, а у Meta есть open source-решение LIama для инновационных проектов, сообщил в пятницу вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

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"Начинаем работать с Meta в направлении искусственного интеллекта", - написал Федоров.

Он сообщил, что провел звонок с Маркусом Райнишем, вице-президентом по публичной политике Meta в Европе. "Уже имеем налаженное сотрудничество с Меta по противодействию российской пропаганде, защите украинских аккаунтов", - напомнил он.

"Сейчас в работе новое общее направление-искусственный интеллект. Украина до 2030 года должна войти в топ-3 стран мира по разработке и внедрению ИИ. Meta может стать ключевым бизнес-партнером в этом", - отметил вице-премьер.

"У компании есть топовое open source-решение - LIama, на его основе можно создавать много инновационных проектов. Сейчас министерство активно работает над внедрением искусственного интеллекта в Украине. Немного спойлеров: планируем запустить FS Center of Excellence, он должен стать ключевым международным хабом для разработки и интеграции AI-решений в государственные сферы", - рассказал Федоров.

"Благодарен Маркусу за поддержку нашего видения, надеюсь на дальнейшую поддержку инновационных проектов", - подытожил Федоров.

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