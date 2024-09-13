"Пропагандистам может не понравиться": в ЦПД переговорили с Google и анонсировали сдвиги в противодействии пропаганде на YouTube

Представители Google встретились с руководителем Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андреем Коваленко. Обсудили меры по ускорению противодействия пропаганде на YouTube, скоро ожидаются существенные сдвиги, сообщил Коваленко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Встретились с Google - Марта Послад, директор по связям с государственными органами и общественной политики, CEE & Transatlantic; Анна Булах, директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина», - отметил Коваленко.

«Говорили о пропаганде и пропагандистах в YouTube. Скоро будут существенные сдвиги и ускорение противодействия, которые многим пропагандистам могут не понравиться», - подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.

Google, Microsoft та Miro: світові IT-сервіси йдуть з рф через нові санкції США