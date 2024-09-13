"Пропагандистам може не сподобатися": у ЦПД переговорили з Google і анонсували зрушення у протидії пропаганді на YouTube
Київ • УНН
Представники Google зустрілися з керівником Центру протидії дезінформації РНБО України. Обговорювалися заходи щодо пришвидшення протидії пропаганді на YouTube, які незабаром будуть впроваджені.
Представники Google зустрілися з керівником Центру протидії дезінформації РНБО України Андрієм Коваленком. Обговорили заходи щодо пришвидшення протидії пропаганді на YouTube, скоро очікуються суттєві зрушення, повідомив Коваленко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Зустрілися з Google - Марта Послад, директор із зв’язків з державними органами та громадської політики, CEE & Transatlantic; Анна Булах, Директорка з питань взаємодії з органами державної влади Google Україна", - зазначив Коваленко.
"Говорили про пропаганду і пропагандистів у YouTube. Скоро будуть суттєві зрушення і пришвидшення протидії, які багатьом пропагандистам можуть не сподобатися", - наголосив керівник Центру протидії дезінформації.
Google, Microsoft та Miro: світові IT-сервіси йдуть з рф через нові санкції США12.09.24, 19:18 • 17767 переглядiв