Favbet Foundation и FAST: тренинг по домедицинской помощи для сборной Украины по пулевой стрельбе в Виннице

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
Эксклюзив
09:44 • 7838 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
09:05 • 17491 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
07:08 • 36571 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 52374 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 140182 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 198257 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 218957 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 106275 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 127632 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 76150 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
40%
745мм
Популярные новости
Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов16 июля, 01:28 • 21409 просмотра
Главный раввин Украины передал Келлогу подарок для Трампа16 июля, 01:41 • 65842 просмотра
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали06:00 • 33953 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 37450 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 19194 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 140138 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 85657 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 89337 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 198235 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 218934 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винницкая область
Харьковская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя "Супермена", вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 9046 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 37497 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 47201 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 65503 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 94844 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

Favbet Foundation и FAST: тренинг по домедицинской помощи для сборной Украины по пулевой стрельбе в Виннице

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Винница стала новым пунктом на карте проекта по развитию первой помощи в спортивном сообществе Украины.

Favbet Foundation и FAST: тренинг по домедицинской помощи для сборной Украины по пулевой стрельбе в Виннице
Фото: FAST

Обучение прошло в рамках совместного долгосрочного проекта организации "FAST Первая помощь и спецподготовка" и благотворительного фонда Favbet Foundation. Инициатива направлена на то, чтобы обучить спортивное сообщество базовым, жизненно важным навыкам доврачебной помощи. Проект реализуется при поддержке Favbet Foundation.

Винницкий тренинг собрал 28 участников, среди которых были спортсмены и тренеры сборной Украины по пулевой стрельбе. Во время интенсива рассматривались реальные сценарии чрезвычайных ситуаций и отрабатывались действия, которые могут спасти жизнь в первые минуты после ранения или потери сознания.

  Фото: FAST  
  Фото: FAST  

Участники учились оценивать состояние пострадавших, останавливать кровотечения разной сложности, проводить сердечно-легочную реанимацию и взаимодействовать с экстренными службами. Практическая часть проходила исключительно на современном оборудовании.

"Мы считаем, что в современном спорте готовность действовать в критические моменты — крайне важный навык. В условиях, когда безопасность стала частью ежедневной реальности, тренеры и спортсмены обязаны обладать базовыми знаниями, которые могут спасти жизнь", — говорят в Favbet Foundation.

  Фото: FAST  
  Фото: FAST  

Благодаря поддержке Favbet Foundation, аналогичное обучение уже прошли сотни спортсменов, тренеров и представителей спортивной инфраструктуры по всей Украине. В течение следующего года организаторы планируют охватить не менее 1800 участников.

"Эти тренинги учат не теряться, когда рядом случается беда. Такие знания однажды могут спасти чью-то жизнь. А что может быть ценнее? Именно поэтому мы системно инвестируем в подобные проекты", — комментирует президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществоспорт
Винница
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9