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Facebook позволит вести групповые чаты в Instagram и Messenger

Facebook позволит вести групповые чаты в Instagram и Messenger

Киев  •  УНН

 • 19317 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Компания Facebook теперь позволит пользователям начинать групповые чаты между приложениями между Messenger и Instagram. Об этом сообщается на сайте компании, пишет УНН.

Детали

Чтобы использовать перекрестными коммуникационными программами, пользователям нужно будет включиться и Facebook говорит, что "более 70% людей, имеющих право в Instagram, обновились до нового опыта Messenger".

К обмену сообщениями между приложениями компания добавляет другие новые функции к программам обмена сообщениями. Опросы будут доступны в групповых сообщениях о запрете в Instagram и в перекрестных чатах, чтобы вы могли, например, проголосовать, где взять обед.

Facebook добавил к Messenger индикаторы группового ввода, поэтому вы можете видеть, когда несколько составляют сообщения. И теперь вы можете использовать функцию Facebook Watch Watch вместе, чтобы просматривать видео с канала Instagram вместе с друзьями.

Facebook также добавляет новые темы чата в Messenger, включая тему "cottagecore", вдохновленную последним альбомом Дж. Балвина и тему астрологии.

Напомним

Руководство Facebook заявил, что прекращает работу над созданием Instagram для детей.

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