Facebook дозволить вести групові чати в Instagram та Messenger

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Щоб мати змогу користуватися перехресними комунікаційними програмами, користувачам потрібно буде ввімкнутись, і Facebook каже, що “понад 70% людей, які мають право в Instagram, оновилися до нового досвіду Messenger”.

До обміну повідомленнями між додатками компанія додає інші нові функції до програм обміну повідомленнями. Опитування будуть доступні у групових повідомленнях про заборону в Instagram та в перехресних чатах, щоб ви могли, наприклад, проголосувати, де взяти обід.

Facebook додав до Messenger індикатори групового введення, тому ви можете бачити, коли кілька людей складають повідомлення. І тепер ви можете використовувати функцію Facebook Watch Watch разом, щоб переглядати відео зі свого каналу Instagram разом із друзями.

Facebook також додає нові теми чату до Messenger, включаючи тему “cottagecore”, натхненну останнім альбомом Дж. Балвіна та тему астрології.

Нагадаємо

Керівництво Facebook заявило, що припиняє роботу над створенням Instagram для дітей.