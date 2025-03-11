"Этот вопрос вообще не поднимался": в ЦПД опровергли информацию о том, что США исключили вопрос восстановления границ Украины
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о том, что США исключили вопрос восстановления границ Украины из переговоров. Сообщение Sky News о нежелании США обсуждать границы 2014 и 2022 годов не соответствует действительности.
Информация о том, что США исключили из переговоров с Украиной вопрос восстановления границ 2014-го или 2022 года, не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает УНН.
Детали
Сегодня в сети распространилась информация со ссылкой на иностранные источники, будто во время переговорного процесса в Саудовской Аравии было исключено вопрос о возможном возвращении Украины к границам, которые существовали до начала военной агрессии россии.
"Утверждается, что американские чиновники заявили, что якобы даже "не хотят слышать" никаких просьб от Украины о восстановлении границ 2014 или 2022 года. Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", - подчеркнули в ЦПД.
Контекст
Корреспондент Sky News сообщал, что США якобы исключили на переговорах возвращение Украины к границам 2014-го, а даже до начала 2022 года. Американские чиновники, как утверждалось, заявили, что якобы "не хотят слышать" о восстановлении границ Украины.
Напоминаем
Украинская и американская делегации уже проводят важную встречу в Джидде, на повестке дня - путь к миру и двусторонние отношения между двумя странами.