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"Це питання взагалі не піднімалося": в ЦПД спростували інформацію, що США виключили питання відновлення кордонів України

Київ • УНН

 • 27579 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про виключення США питання відновлення кордонів України з переговорів. Повідомлення Sky News про небажання США обговорювати кордони 2014 та 2022 років не відповідає дійсності.

"Це питання взагалі не піднімалося": в ЦПД спростували інформацію, що США виключили питання відновлення кордонів України

Інформація про те, що США виключили з переговорів із Україною питання відновлення кордонів 2014-го або 2022 року, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у мережі поширилася інформація з посилання на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії росії.

"Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 чи 2022 року. Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося", - наголосили в ЦПД.

Контекст

Кореспондент Sky News повідомляв, що США нібито виключили на переговорах повернення України до кордонів 2014-го, та навіть до початку 2022 року. Американські чиновники, як стверджувалося, заявили, що нібито "не хочуть чути" про відновлення кордонів України.

Нагадаємо

Українська та американська делегації вже проводять важливу зустріч у Джидді, на порядку денному - шлях до миру та двосторонні відносини між двома країнами.

Павло Башинський

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