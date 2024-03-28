"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде

Украина не сможет полностью разрушить линию российской пропаганды так как у россиян достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Что бы мы с вами здесь ни делали - мы не сможем полностью разрушить линию российской пропаганды. Она все равно будет - заявил Буданов.

По его словам, у россиян достаточно для этого как финансовых, так и человеческих ресурсов во многих странах мира.

Это же идет не только из рф, но и от их агентов влияния в других странах. Это огромная машина, с огромным количеством и медийного ресурса; [например], "раша тудей" - только посмотрите сколько офисов и в каких странах. И это только видимая часть. А сколько скрытого, сколько идет всего через вроде бы искусство и так далее - заявил Буданов.

Также он обратил внимание, что почти в каждом российском фильме, которые в принципе, не связаны с войной, есть хоть один момент пропаганды вражды.

Буданов рассказал, изменится ли что-то для Украины, если исчезнет путин