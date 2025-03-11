"Это дополнительный сигнал путину": в ЦПД РНБО прокомментировали ночную дроновую атаку на подмосковье
Киев • УНН
Глава Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко назвал дроновую атаку на московскую область "дополнительным сигналом путину".
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в ночь на 11 марта произошел самый масштабный в истории дроновый налет на москву и московскую область. Об этом сообщает УНН с ссылкой на YouTube Коваленко.
Ситуация на фоне переговоров в Саудовской Аравии. Налет массированный, самый большой в истории пока налет на московщину... Это дополнительный сигнал путина, что в прекращении огня из воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по москве, постоянно
Несмотря на плотную систему ПВО вокруг российской столицы, удары вызвали панику среди местного населения. По словам Коваленко, россия вынужденно усиливает оборону москвы, оставляя уязвимыми другие стратегические объекты.
Напомним
Ранее УНН писал, что в ночь на 11 марта 69 украинских беспилотников атаковали различные регионы рф, в частности подмосковье. В результате атаки один человек погиб, трое ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура.