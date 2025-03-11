"Це додатковий сигнал путіну": у ЦПД РНБО прокоментували нічну дронову атаку на підмосковʼя

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34456 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 56346 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 59156 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63747 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75303 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60389 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58597 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125676 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82735 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231253 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13270 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12536 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11734 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14338 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24370 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94068 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125677 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231253 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407326 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399121 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14443 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23387 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24218 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26137 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76494 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Це додатковий сигнал путіну": у ЦПД РНБО прокоментували нічну дронову атаку на підмосковʼя

Київ • УНН

 • 16678 перегляди

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав дронову атаку на московську область “додатковим сигналом путіну".

"Це додатковий сигнал путіну": у ЦПД РНБО прокоментували нічну дронову атаку на підмосковʼя

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що в ніч на 11 березня відбувся наймасштабніший в історії дроновий наліт на москву та московську область. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube Коваленка.

Ситуація на фоні перемовин у Саудівської Аравії. Наліт масований, найбільший в історії поки що наліт на Московщину... Це додатковий сигнал путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по москві, постійно

- пояснив Коваленко.

Попри щільну систему ППО навколо російської столиці, удари викликали паніку серед місцевого населення. За словами Коваленка, росія вимушено посилює оборону москви, залишаючи вразливими інші стратегічні об’єкти.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що у ніч на 11 березня 69 українських безпілотників атакували різні регіони рф, зокрема підмосков'я. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє поранені, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46