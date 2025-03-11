"Це додатковий сигнал путіну": у ЦПД РНБО прокоментували нічну дронову атаку на підмосковʼя

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що в ніч на 11 березня відбувся наймасштабніший в історії дроновий наліт на москву та московську область. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube Коваленка.

Ситуація на фоні перемовин у Саудівської Аравії. Наліт масований, найбільший в історії поки що наліт на Московщину... Це додатковий сигнал путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по москві, постійно