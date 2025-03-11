"Це додатковий сигнал путіну": у ЦПД РНБО прокоментували нічну дронову атаку на підмосковʼя
Київ • УНН
Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав дронову атаку на московську область “додатковим сигналом путіну".
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що в ніч на 11 березня відбувся наймасштабніший в історії дроновий наліт на москву та московську область. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube Коваленка.
Ситуація на фоні перемовин у Саудівської Аравії. Наліт масований, найбільший в історії поки що наліт на Московщину... Це додатковий сигнал путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по москві, постійно
Попри щільну систему ППО навколо російської столиці, удари викликали паніку серед місцевого населення. За словами Коваленка, росія вимушено посилює оборону москви, залишаючи вразливими інші стратегічні об’єкти.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у ніч на 11 березня 69 українських безпілотників атакували різні регіони рф, зокрема підмосков'я. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє поранені, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.