"Это была уже четвёртая разбитая Бишимбаевым дверь": Байжанов рассказал о характере экс-министра экономики Казахстана и его драках с супругой

В Казахстане прошло очередное заседание суда по скандальному делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министр экономики Казахстана – Салтанат Нукеновой. Сегодня судьи допрашивали второго подсудимого Бахытжана Байжанова, который проходит по статьям: "Укрывательство преступления", "Недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении". Об этом пишут казахстанские СМИ, передаёт УНН.

Детали

Журналисты подметили, что во время допроса Бахытжан Байжанов зачитывал всё с бумаги. Он сказал, что ему очень жаль, что не смог помочь Салтанат, и попросил прощения у её родных. Он так же заявил, что сожалеет, что его "легкомысленность и неосознанность не позволила увидеть критичность состояния Салтанат".

Бишимбаев позвал меня и попросил помочь. Я зашёл в кабинку. Мне показалось, что дыхание Салтанат стало чаще и громче. Я решил, что она спит. Меня это не настораживало. Я думал, они всю ночь не спали, употребляли алкоголь и она была сильно уставшей. Теперь я понимаю, что моя невнимательность списала её частое дыхание на усталость. - объяснил своё безучастие в ситуации подсудимый.

Подсудимый так же рассказал, что войдя в вип-кабинку, он увидел много разбитой посуди, гипс и сломанную дверь, однако его это не удивило, тк Бишимбаев и ранее бил супругу. Он так же отметил, что "это уже четвертая дверь" сломанная в процессе выяснения отношений супругов.

не удивился, так как (между Бишимбаевым и Нукеновой. — ред.) ссоры, переходящие в драки с повреждением мебели, стали привычным делом. - сказал он во время допроса.

Подсудимый подчеркнул, что "не мог повлиять на эту ситуацию, хотя по-человечески было жаль Салтанат".

Мой казахский менталитет, казахское воспитание и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву, который намного старше меня, или вмешиваться в их семейную жизнь или отношения.. — сказал Байжанов

Заседание суда закончилось после вопросов к подсудимому от судьи, после чего был объявлен перерыв до 15 апреля.

Контекст

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 27 марта с участием присяжных.

Супруг убитой заявляет, что с его стороны не было умысла убивать. Однако, экс-чиновник признаёт, что между ним и его супругой Салтанат ранее случались драки. , Мол, гражданская жена была нервной, агрессивной, психологически нестабильной, постоянно изводила его подозрениями об измене, и ревновала, а также злоупотребляла алкогольными напитками.

Судмедэкспертиза по делу о его убийстве свидетельствует, что экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог душить свою жену. Эксперт отметил, что женщину не только били по голове много раз, но и душили.

Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых его родственник Бахытжан Байжанов, которому предъявлено обвинение в укрывательстве и недонесении о преступлении. Ранее, на суде он признался, что просил удалить видеозаписи с камер наблюдения и отвезти телефон Салтанат Нукеновой домой, чтобы скрыть геолокацию.