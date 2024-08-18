Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах наладить производство боеприпасов в военном городке Эмари в начале следующего года. Это решение обусловлено необходимостью быстрого реагирования на текущую ситуацию с безопасностью.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна планирует наладить производство боеприпасов в военном городке Эмари уже в начале следующего года. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

«В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать производство боеприпасов в Эстонии», - заявил Певкур.

Министр обороны Эстонии добавил, что пока в стране нет оборонного промышленного парка, необходимо искать другие способы ускорить производство боеприпасов. По его словам, одним из вариантов было начать такое производство в Эмари, поскольку городок имеет соответствующую инфраструктуру с учетом требований безопасности и надежности.

Міноборони Естонії: росія не готова до контрнаступу у курській області 16 августа 2024, 13:39 • 20187 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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