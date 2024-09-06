Эстония обвинила сотрудников ГРУ в кибератаках на госучреждения - СМИ

Четыре года спустя после того, как IТ-службы эстонских министерств, включая министерство иностранных дел, подверглись кибератакам, Таллин идентифицировал сотрудников подразделения 29155 российской военной разведки (ГРУ) как виновных. Об этом заявила прокуратура Эстонии, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Это первый случай, когда балтийская страна приписала кибератаку, направленную на государство, виновному, говорится в заявлении.

"Прокуратура добивалась ареста трех офицеров ГРУ, и они находятся в международном розыске на основании ордера на арест, выданного Харьюским уездным судом", — говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Эстонии.

Атрибуция — очень деликатная часть любого расследования кибератак. По своей природе их трудно связать с человеком и определить, действовал ли человек, стоящий за атакой, от имени государства. А вот привлечь виновных к ответственности не менее сложно.

Приписывание атаки российским службам является результатом национального и международного расследования с участием 10 стран, заявил в своем заявлении министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Расследование "показало, что целью россии было нанести ущерб национальным компьютерным системам, получить конфиденциальную информацию и нанести удар по нашему чувству безопасности". Следователи пришли к выводу, что атаки были "злонамеренными и преднамеренными", говорится в заявлении.

"Установление атрибуции в киберпространстве — непростая задача, но сегодня мы можем ясно показать, что можем это сделать, и продолжим выявлять виновных в атаках против нас в будущем", — добавил Танель Сепп, генеральный директор Департамента кибердипломатии Министерства иностранных дел.

Параллельно Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение, в котором утверждается, что хакеры ГРУ пытались получить доступ к украинским правительственным системам, пытаясь получить информацию, связанную с войной в Украине.

Использовали для влияния на американские выборы и уменьшения поддержки Украины: в США заблокировали 32 домена за распространение пропаганды рф