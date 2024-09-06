Естонія звинуватила співробітників ГРУ в кібератаках на держустанови - ЗМІ

Через чотири роки після того, як ІТ-служби естонських міністерств, включно з міністерством закордонних справ, зазнали кібератак, Таллінн ідентифікував співробітників підрозділу 29155 російської військової розвідки (ГРУ) як винних. Про це заявила прокуратура Естонії, передає УНН із посиланням на Euractiv.

Це перший випадок, коли балтійська країна приписала кібератаку, спрямовану на державу, винному, ідеться в заяві.

«Прокуратура домагалася арешту трьох офіцерів ГРУ, і вони перебувають у міжнародному розшуку на підставі ордеру на арешт, виданого Хар'юським повітовим судом», - ідеться у прес-релізі Міністерства закордонних справ Естонії.

Атрибуція - дуже делікатна частина будь-якого розслідування кібератак. За своєю природою їх важко пов'язати з людиною і визначити, чи діяла людина, що стоїть за атакою, від імені держави. А ось притягнути винних до відповідальності не менш складно.

Приписування атаки російським службам є результатом національного та міжнародного розслідування за участю 10 країн, заявив у своїй заяві міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Розслідування «засвідчило, що метою росії було завдати шкоди національним комп'ютерним системам, отримати конфіденційну інформацію і завдати удару по нашому почуттю безпеки». Слідчі дійшли висновку, що атаки були «зловмисними і навмисними», йдеться в заяві.

«Встановлення атрибуції в кіберпросторі - непросте завдання, але сьогодні ми можемо ясно показати, що можемо це зробити, і продовжимо виявляти винних в атаках проти нас у майбутньому», - додав Танель Сепп, генеральний директор Департаменту кібердипломатії Міністерства закордонних справ.

Паралельно Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний висновок, у якому стверджується, що хакери ГРУ намагалися отримати доступ до українських урядових систем, намагаючись отримати інформацію, пов'язану з війною в Україні.

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