Эстония готова доставить Украине тех, кто подлежит мобилизации - министр

Эстония готова заключить соответствующее соглашение с Украиной, чтобы помочь мобилизовать украинских мужчин призывного возраста, проживающих в Эстонии, в армию. Об этом сообщило эстонское издание Рostimees со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметса, пишет УНН.

Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы содействовать в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются - заявил эстонский министр.

Детали

Лаури Ляенеметс сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста, однако подчеркнул, что не все из них подлежат мобилизации. Например, она не касается тех граждан Украины, которые постоянно проживают за рубежом.

"По украинскому законодательству, от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей с инвалидностью и люди, которые ухаживают за близким человеком. То есть критериев, по которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много", - объясняет Ляенеметс.

Согласно международному праву, Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, которые находятся за пределами Украины. Для этого нужно соглашение между государствами, и глава МВД Эстонии отметил, что Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

Напомним

Сейчас разрабатывается законопроект, который обяжет всех украинских мужчин в Украине или за ее пределами заново встать на воинский учет. Тем, кто подпадает под мобилизацию, будут направлены повестки даже за границу.

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