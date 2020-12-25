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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Епифаний поздравил католиков с Рождеством Христовым

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний поздравил католиков с Рождеством Христовым и выразил веру в лучшее будущее. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Епифаний поздравил католиков с Рождеством Христовым

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы испытываем счастье, единение в любви и добра, которым является для нас Всемилостивый Господь. Желаем, чтобы Любящий Отец Небесный одарил вас всеми ласками и благословлял все добрые намерения... С надеждой на Господа верим в лучшее будущее с Его помощью. Счастливого Рождества Христова!", - написал Митрополит Епифаний.

Добавим, в ночь на 25 декабря христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

Напомним, Верховная Рада Украины в 2017 году сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.

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