Епіфаній привітав католиків з Різдвом Христовим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній привітав католиків з Різдвом Христовим і висловив віру у краще майбутнє. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у Любові та Добрі, Яким є для нас Всемилостивий Господь. Бажаємо, щоби Люблячий Небесний Отець обдарував вас усіма ласками і благословляв усі добрі наміри…З надією на Господа віримо в краще майбутнє з Його допомогою. Щасливого Різдва Христового!", - написав Митрополит Епіфаній.
Додамо, в ніч на 25 грудня християни, що живуть за григоріанським календарем, відзначають Різдво Христове.
Нагадаємо, Верховна Рада України у 2017 році зробила день святкування Різдва католиками — 25 грудня — вихідним, а 2 травня — робочим днем.