Епіфаній привітав католиків з Різдвом Христовим

"Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у Любові та Добрі, Яким є для нас Всемилостивий Господь. Бажаємо, щоби Люблячий Небесний Отець обдарував вас усіма ласками і благословляв усі добрі наміри…З надією на Господа віримо в краще майбутнє з Його допомогою. Щасливого Різдва Христового!", - написав Митрополит Епіфаній.

Додамо, в ніч на 25 грудня християни, що живуть за григоріанським календарем, відзначають Різдво Христове.

Нагадаємо, Верховна Рада України у 2017 році зробила день святкування Різдва католиками — 25 грудня — вихідним, а 2 травня — робочим днем.