Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 116-е сутки среднего планового ремонта ", - говорится в сообщении.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 020 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 2 015 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 19 марта, станциями произведено 228,57 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 19 марта, энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта.



