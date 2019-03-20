Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 20 березня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 8-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 14-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 15-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 2-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 116-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 020 МВт, РАЕС — 2 400 МВт, ЮУАЕС — 2 015 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, минулої доби, 19 березня, станціями вироблено 228,57 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 19 березня, енергоблок № 2 Южно-Української АЕС відключено від мережі для проведення планового капітального ремонту.