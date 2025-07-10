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«Энергоатом» и Westinghouse заключили ряд соглашений о производстве в Украине компонентов ядерного топлива

Киев • УНН

 • 460 просмотра

ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric Company подписали соглашения о производстве ядерного топлива в Украине. Это укрепит энергетическую безопасность и устранит зависимость от российских поставок.

«Энергоатом» и Westinghouse заключили ряд соглашений о производстве в Украине компонентов ядерного топлива

ГП НАЭК "Энергоатом", национальная атомная энергогенерирующая компания Украины и компания Westinghouse Electric Company во время Конференции по восстановлению Украины объявили о подписании новых соглашений в энергетической сфере. Они позволят развернуть полноценные мощности по изготовлению в Украине компонентов ядерного топлива, совместимого с технологиями Westinghouse. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Как отметили в Минэнерго, совместный проект укрепляет энергетическую безопасность Украины и надежность поставок топлива.

Усиленное сотрудничество между компаниями является важным шагом для повышения безопасности и надежности поставок топлива для атомной генерации Украины, благодаря использованию единого полностью западного предложения топлива для реакторов ВВЭР.

Эта договоренность является еще одним стратегическим шагом на пути к энергетической независимости Украины. Развитие отечественного производства тепловыделяющих сборок по технологии Westinghouse не только повышает надежность поставок ядерного топлива, но и раз и навсегда устраняет зависимость от российских топливных цепочек. Благодаря этому сотрудничеству мы укрепляем энергетическую безопасность Украины и всей Европы и строим будущее, в котором украинская атомная энергетика будет прочно интегрирована в западный рынок

- отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

И.о. председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и управляющий директор и старший вице-президент Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг согласовали создание производственной линии для изготовления топливных сборок ВВЭР-1000 на площадке дочернего предприятия "Энергоатома". Ожидается, что в ближайшее время будет подписано окончательное Соглашение о поставке основного производственного оборудования.

Мы гордимся, что расширяем наше прочное партнерство и общую преданность делу энергетической безопасности Украины. Westinghouse имеет отличный опыт разработки ядерного топлива для реакторов ВВЭР, используемого на энергоблоках ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 в Украине, с более чем двадцатилетним исключительным опытом эксплуатации. Наши топливные сборки высочайшего класса помогают Украине и другим странам уменьшать зависимость от российских цепей поставок ядерного топлива и продвигаться к безуглеродному будущему

- отметил Азиз Даг.

Компании Энергоатом и Westinghouse договорились построить в Украине девять реакторов AP1000. АЭС AP1000 - это проверенный реактор поколения III+ с уникальными полностью пассивными системами безопасности, стандартизированной модульной конструкцией и ведущими показателями эксплуатационной гибкости.

Дополнение

Ранее в этом году Westinghouse утвердила одно из предприятий "Энергоатома" как квалифицированного поставщика для изготовления комплектующих топливных сборок ВВЭР-1000 компании Westinghouse, что открыло путь для создания этих передовых производственных мощностей в Украине.

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаТехнологии
Герман Галущенко
Украина
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