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"Енергоатом" і Westinghouse уклали низку угод щодо виробництва в Україні компонентів ядерного палива

Київ • УНН

 • 436 перегляди

ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоди про виробництво ядерного палива в Україні. Це зміцнить енергетичну безпеку та усуне залежність від російських поставок.

"Енергоатом" і Westinghouse уклали низку угод щодо виробництва в Україні компонентів ядерного палива

ДП НАЕК "Енергоатом", національна атомна енергогенеруюча компанія України та компанія Westinghouse Electric Company під час Конференції з відновлення України оголосили про підписання нових угод в енергетичній сфері. Вони дозволять розгорнути повноцінні потужності з виготовлення в Україні компонентів ядерного палива, сумісного з технологіями Westinghouse. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.

Деталі

Як наголосили у Міненерго, спільний проєкт зміцнює енергетичну безпеку України та надійність постачання палива.

Посилене співробітництво між компаніями є важливим кроком для підвищення безпеки та надійності постачання палива для атомної генерації України, завдяки використанню єдиної повністю західної пропозиції палива для реакторів ВВЕР.

Ця домовленість є ще одним стратегічним кроком на шляху до енергетичної незалежності України. Розвиток вітчизняного виробництва тепловиділяючих збірок за технологією Westinghouse не лише підвищує надійність постачання ядерного палива, але й раз і назавжди усуває залежність від російських паливних ланцюжків. Завдяки цій співпраці ми зміцнюємо енергетичну безпеку України та всієї Європи і будуємо майбутнє, в якому українська атомна енергетика буде міцно інтегрована в західний ринок

- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

В.о. голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та керівний директор та старший віцепрезидент Westinghouse Electric Sweden AB Азіз Даг погодили створення виробничої лінії для виготовлення паливних збірок ВВЕР-1000 на майданчику дочірнього підприємства "Енергоатому". Очікується, що найближчим часом буде підписано остаточну Угоду про постачання основного виробничого обладнання.

Ми пишаємося, що розширюємо наше міцне партнерство та спільну відданість справі енергетичної безпеки України. Westinghouse має відмінний досвід розробки ядерного палива для реакторів ВВЕР, що використовується на енергоблоках ВВЕР-1000 і ВВЕР-440 в Україні, з більш ніж двадцятирічним винятковим досвідом експлуатації. Наші паливні збірки найвищого класу допомагають Україні та іншим країнам зменшувати залежність від російських ланцюгів постачання ядерного палива та просуватися до безвуглецевого майбутнього

- зазначив Азіз Даг.

Компанії Енергоатом та Westinghouse домовились побудувати в Україні дев’ять реакторів AP1000. АЕС AP1000 - це перевірений реактор покоління III+ з унікальними повністю пасивними системами безпеки, стандартизованою модульною конструкцією та провідними показниками експлуатаційної гнучкості.

Доповнення

Раніше цього року Westinghouse затвердила одне з підприємств "Енергоатома" як кваліфікованого постачальника для виготовлення комплектуючих паливних збірок ВВЕР-1000 компанії Westinghouse, що відкрило шлях для створення цих передових виробничих потужностей в Україні.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаТехнології
Герман Галущенко
Україна
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