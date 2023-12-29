Энергетики восстанавливают энергоснабжение на Киевщине и Днепропетровщине, но пока ожидают разрешение ГСЧС для ремонта в Одессе

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
  •  14020 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  135356 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  188545 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  206663 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  224982 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  199195 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  202353 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  188061 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  190232 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  196685 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  179031 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168583 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151756 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  133025 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129972 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Энергетики восстанавливают энергоснабжение на Киевщине и Днепропетровщине, но пока ожидают разрешение ГСЧС для ремонта в Одессе

Электроснабжение восстановлено в Киевской и Днепропетровской областях; Одесса ждет расчистки после обстрелов для проведения ремонтных работ.

Война •   •  11366 просмотра
Энергетики восстанавливают энергоснабжение на Киевщине и Днепропетровщине, но пока ожидают разрешение ГСЧС для ремонта в Одессе

Удар рф по Киеву: количество пострадавших увеличилось до 28

Из-за ракетного удара рф по Киеву 28 человек пострадало; один погиб, 25 госпитализированы, спасательные работы продолжаются.

Война •   •  16887 просмотра
Удар рф по Киеву: количество пострадавших увеличилось до 28

Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты

Во время сегодняшнего ракетного удара по Украине россия использовала ракеты с иностранными компонентами.

Война •   •  14987 просмотра
Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты

Урсула фон дер Ляйен: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется

ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в размере 85 млрд евро, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Политика •   •  14457 просмотра
Урсула фон дер Ляйен: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется

В прошлом году россия устроила похожий террор украинцев - Кипер о ситуации в Одесской области после обстрелов

Кипер о ситуации в Одесской области после обстрелов.

Война •   •  15133 просмотра
В прошлом году россия устроила похожий террор украинцев - Кипер о ситуации в Одесской области после обстрелов

Кипер: Среди пострадавших в результате ракетной атаки россиян на Одессу - беременная женщина и двое детей

Среди пострадавших в результате ракетного удара по Одессе - двое детей и беременная женщина.

Война •   •  13778 просмотра
Кипер: Среди пострадавших в результате ракетной атаки россиян на Одессу - беременная женщина и двое детей

В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха

Качество воздуха в Киеве ухудшается из-за пожара, вызванного российской ракетной атакой; жителям рекомендуют оставаться в помещениях.

Война •   •  15030 просмотра
В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха

По Херсонской области россияне выпустили 632 снаряда, известно о трех раненых - ОВА

Российские войска 121 раз обстреляли Херсонскую область, ранив трех человек.

Война •   •  15210 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 632 снаряда, известно о трех раненых - ОВА

Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни 3 человек, 13 получили ранения - Офис Генпрокурора

Российский ракетный обстрел Харькова унес жизни 3 человек, 13 получили ранения.

Война •   •  17111 просмотра
Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни 3 человек, 13 получили ранения - Офис Генпрокурора

В Киеве перекрыли ряд улиц для ликвидации последствий ракетной атаки

Улицы Киева перекрыты из-за ликвидации последствий ракетного обстрела; в результате обстрела погиб 1 человек, 21 ранен, коммунальное хозяйство не пострадало.

Общество •   •  14421 просмотра
В Киеве перекрыли ряд улиц для ликвидации последствий ракетной атаки