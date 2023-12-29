Энергетики восстанавливают энергоснабжение на Киевщине и Днепропетровщине, но пока ожидают разрешение ГСЧС для ремонта в Одессе

Энергетики ДТЭК работают над возвращением света в ряде областей, после массированной атаки российских оккупантов. Пока без электропитания 843 семьи в двух громадах Киевской области - продолжаются ремонтные работы. В Одессе обесточены 339 потребителей, - это связано с ликвидацией последствий обстрелов. В Днепропетровской области, в одном из районов, клиенты были переведены на резервное питание.

Об этом передает УНН, ссылаясь на пресс-службу ДТЭК.

Детали

Киевская область. Согласно информации энергетической компании, без электропитания остались 843 семьи в двух общинах из-за российских обстрелов.

Мы работаем на месте и ремонтируем повреждения, чтобы свет появился как можно скорее - сообщает ДТЭК.

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В Одессе, по требованию ГСЧС энергетики обесточили требованию ГСЧС энергетики обесточили 339 клиентов в одном из районов города. Как указывается, эти меры нужны для безопасной ликвидации последствий атаки оккупантов. В энергетической компании утверждают, что вернут свет в дома одесситов сразу, как только спасатели предоставят разрешение.

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Днепропетровская область: повреждена высоковольтная линия, однако потребители не почувствовали повреждения, - все были переведены на резервное питание. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

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