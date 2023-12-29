Ракетный удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до четырех

Сутки в Донецкой области: от российских обстрелов в Авдеевке погиб человек, по Селидовому ударили С-300

В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, повреждена гражданская инфраструктура. По Селидовому был нанесен удар из С-300.