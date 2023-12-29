Кипер: Среди пострадавших в результате ракетной атаки россиян на Одессу - беременная женщина и двое детей

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что на данный момент известно о трех погибших.

"22 человека получили ранения, среди них двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, другие после получения помощи, продолжают лечение дома", - написал Кипер, добавляя, что разбор завалов продолжается, поэтому цифры могут меняться.

Напомним

Сегодня рф атаковала Одессу, попав, среди прочего, в 3-этажный и 17-этажный жилые дома.

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