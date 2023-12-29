Кипер: Среди пострадавших в результате ракетной атаки россиян на Одессу - беременная женщина и двое детей
Среди пострадавших в результате ракетного удара по Одессе - двое детей и беременная женщина.
В Киеве из-за ракетной атаки наблюдается локальное ухудшение качества воздуха
Качество воздуха в Киеве ухудшается из-за пожара, вызванного российской ракетной атакой; жителям рекомендуют оставаться в помещениях.
По Херсонской области россияне выпустили 632 снаряда, известно о трех раненых - ОВА
Российские войска 121 раз обстреляли Херсонскую область, ранив трех человек.
Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни 3 человек, 13 получили ранения - Офис Генпрокурора
Российский ракетный обстрел Харькова унес жизни 3 человек, 13 получили ранения.
В Киеве перекрыли ряд улиц для ликвидации последствий ракетной атаки
Улицы Киева перекрыты из-за ликвидации последствий ракетного обстрела; в результате обстрела погиб 1 человек, 21 ранен, коммунальное хозяйство не пострадало.
Ракетный удар рф по Запорожью: количество жертв возросло до четырех
Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Малашко.
Ночная атака рф на Киев: в КГГА показали поврежденную россиянами станцию метро
Вестибюль киевской станции метро "Лукьяновская" был поврежден во время российской ночной атаки, но станция продолжает работать на другой выход.
США передали шестнадцать прицепов-зерновозов для украинских аграриев
США передали Украине специализированные прицепы, что улучшит логистику и поддержит сельское хозяйство в условиях российской агрессии.
Атака рф на Киев: из-под завалов склада в Киеве спасли еще одного человека
Еще одного человека спасли с киевского склада. В Киеве один погибший и 21 раненый в результате ракетной атаки рф.
Сутки в Донецкой области: от российских обстрелов в Авдеевке погиб человек, по Селидовому ударили С-300
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, повреждена гражданская инфраструктура. По Селидовому был нанесен удар из С-300.