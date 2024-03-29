Энергетики в Одессе восстановили электроснабжение после аварийных отключений - ДТЭК

В Одессе энергетикам удалось ликвидировать аварийные отключения и вернуть свет жителям всех районов города. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Энергетики оперативно вернули питание после аварии. Жители Хаджибейского и Киевского районов Одессы снова со светом - говорится в сообщении.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Одессе произошло отключение электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, сейчас продолжаются ремонтные работы, которые должны восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и жилых домов в течение нескольких часов.