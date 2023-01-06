Энергетики просят умеренно пользоваться электроэнергией, чтобы встретить Рождество со светом

Детали

Новогодние праздники удалось обеспечить украинцев светом без отключений благодаря существенному уменьшению потребления электроэнергии промышленностью и теплой погоде. Впереди Рождество и энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизационные отключения происходили как можно меньше и в определенные графиком промежутки. Однако сейчас в Украине ожидается ухудшение погодных условий и существенное похолодание. Из-за этого может увеличиться потребление электроэнергии.

Ведь для того, чтобы поддержать комфортную температуру в своих домах - потребители могут включать отопительные приборы и мощную бытовую технику одновременно. Это увеличивает нагрузку на электросети, что может привести к авариям и отключениям электроэнергии.

Энергетики просят максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме. После того, как появился свет по графику, электроприборы нужно включать по очереди. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседних домах.

Со своей стороны энергетики страны делают все возможное, чтобы максимально оперативно устранять любые повреждения на электросетях и как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев.

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Ранее сообщалось, что в предновогоднюю неделю и новогодние праздники энергетики восстановили электроснабжение для 128 тысяч семей, оставшихся без света из-за обстрелов в Киеве, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.