Енергетики просять помірно користуватися електроенергією, щоб зустріти Різдво зі світлом

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Новорічні свята вдалося забезпечити українців світлом без відключень завдяки суттєвому зменшенню споживання електроенергії промисловістю та теплій погоді. Попереду Різдво й енергетики докладають всіх зусиль, аби стабілізаційні відключення відбувались якомога менше та у визначені графіком проміжки. Однак наразі в Україні очікується погіршення погодних умов та суттєва похолодання. Через це може збільшитися споживання електроенергії.

Адже для того, щоб підтримати комфортну температуру у своїх домівках - споживачі можуть вмикати опалювальні прилади та потужну побутову техніку одночасно. Це збільшує навантаження на електромережі, що може призвести до аварій та відключень електроенергії.

Енергетики просять максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі. Після того, як з’явилось світло за графіком, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках.

Зі свого боку енергетики країни роблять все можливе, щоб максимально оперативно усувати будь-які пошкодження на електромережах так якомога швидше повертати світло в оселі українців.

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Раніше повідомлялось, що у передноворічний тиждень та новорічні свята енергетики відновили електропостачання для 128 тисяч родин, що лишилися без світла через обстріли у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.