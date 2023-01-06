Через похолодання на вихідних Києву не уникнути відключень - YASNO
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Через зниження температури на вихідних, найбільш імовірно, відключення у Києві будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
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За словами Коваленка, зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання.
"Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода. Відсьогодні на декілька діб прогнозують значне похолодання", - додав він.
Гендиректор Yasno нагадав, що кожні -5 градусів на вулиці - це +250 МВт до споживання.
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"... зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними", - написав Коваленко.
Додамо
Він також нагадав, що через морози можуть ставатися і локальні аварії.
"Тому будьте уважними. Обережно використовуйте електроприлади і не вмикайте в розетку все одразу", - резюмував гендиректор Yasno.
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