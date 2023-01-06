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Через похолодання на вихідних Києву не уникнути відключень - YASNO

Київ • УНН

 • 582649 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Через зниження температури на вихідних, найбільш імовірно, відключення у Києві будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

Через похолодання на вихідних Києву не уникнути відключень - YASNO

Деталі

За словами Коваленка, зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання.

"Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода. Відсьогодні на декілька діб прогнозують значне похолодання", - додав він.

Гендиректор Yasno нагадав, що кожні -5 градусів на вулиці - це +250 МВт до споживання.

Цитата

"... зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними", - написав Коваленко.

Додамо

Він також нагадав, що через морози можуть ставатися і локальні аварії.

"Тому будьте уважними. Обережно використовуйте електроприлади і не вмикайте в розетку все одразу", - резюмував гендиректор Yasno.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ повернувся до стабілізаційних графіків, прогнози втішні - YASNO

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